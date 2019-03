Perde il controllo del drone sopra il Duomo, appello in Rete per ritrovarlo

Cercasi drone disperatamente. Non capita certo tutti i giorni di imbattersi in un annuncio come questo ma, per gli utenti del gruppo Facebook "Sei di Vittorio Veneto se...", è andata proprio così.

Nelle scorse ore infatti sui social è apparsa una curiosa segnalazione. Un ragazzo ha pubblicato una foto di un drone raccontando come il velivolo era stato perso durante un volo sopra i tetti del centro di Vittorio Veneto. Il pilota autorizzato stava controllando il drone dal campo dove tradizionalmente viene allestito il Panevin a inizio gennaio. Tutto sembrava andare per il meglio, il pilota stava seguendo a distanza il volo del suo drone quando, all'improvviso, ha perso ogni tipo di segnale e contatto con il velivolo. L'ultima traccia lasciata dal geolocalizzatore è stata all'altezza del duomo di Vittorio Veneto, in pieno centro città. Ancora da chiarire se il drone sia andato fuori controllo per un guasto tecnico o perché qualcuno l'ha abbattuto. Non è da escludere che il mezzo si sia schiantato sul tetto della chiesa facendo perdere il segnale al pilota. In Rete è scattato subito il passaparola per provare a ritrovarlo ma, per il momento, del drone non sembra esserci alcuna traccia.

