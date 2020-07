Monsignor Adriano Cevolotto nuovo Vescovo di Piacenza

Il nuovo vescovo della diocesi di Piacenza e Bobbio è monsignor Adriano Cevolotto, attuale vicario generale della Diocesi di Treviso. Il nome del successore di Gianni Ambrosio è stato svelato ufficialmente dallo stesso vescovo uscente, al termine di un man dato durato 13 anni, la mattina del 16 luglio durante un incontro in Cattedrale.

Nato a Roncade il 24 aprile 1958, dopo l’ordinazione presbiterale avvenuta nel 1984 viene inviato come vicario parrocchiale a Santa Maria della Pieve in Castelfranco. Nel 1986 viene nominato educatore nella Comunità giovanile del Seminario vescovile diocesano finché nel 1989 il vescovo Paolo Magnani, da poco giunto a Treviso, lo chiama quale segretario. Conseguita la Licenza in Teologia presso la Facoltà di Teologia dell’Italia settentrionale, inizia nel 1999 la docenza presso lo Studio Teologico. Delegato vescovile per la formazione del clero del primo quinquennio, il 6 novembre 2000 diventa Rettore del Seminario vescovile fino al 2005 quando viene nominato parroco di S. Maria della Pieve in Castelfranco Veneto e successivamente della parrocchia di S. Liberale in Castelfranco. Nel 2012, con l’istituzione della nuova Collaborazione di Castelfranco assume anche l’incarico di Coordinatore e dal 2012 diviene anche parroco in solido di Villarazzo e Postumia. E’ stato membro del Consiglio del Vescovo, del Consiglio presbiterale e vicario foraneo.