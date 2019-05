Resana sistema strade e marciapiedi: al via il piano delle asfaltature

Sono iniziati in questi giorni e proseguiranno con diversi cantieri nei prossimi mesi i lavori di sistemazione di strade e marciapiedi nei centri di Resana, Castelminio e San Marco.

Un piano di asfaltature che prevede un investimento di circa 270mila euro, con lavori già iniziati in qualche caso, con la sistemazione dei marciapiedi nel centro di Resana, e proseguiranno poi nei prossimi mesi in diverse strade comunali. «Si tratta del più importante intervento mai realizzato negli ultimi anni nel nostro Comune – ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare il piano dei lavori – grazie al contributo straordinario previsto per i Comuni dalla legge finanziaria e grazie all’utilizzo di fondi propri andremo a sistemare, finalmente, delle strade che da troppi anni risultavano abbandonate, senza una manutenzione adeguata. Naturalmente, con questo intervento massiccio di sistemazione non riusciremo a sistemare tutto ma c’è la speranza che anche più avanti si possa intervenire sulle vie dove oramai il manto stradale si è deteriorato».

Sul fronte strade c’è poi la necessità di intervenire anche sulle strade regionali che attraversano il Comune. «C’è la necessità di sistemare quanto prima via Roma – ha aggiunto il sindaco – per questo motivo da mesi stiamo sollecitando un intervento di Veneto Strade, la situazione è precaria e così come avvenuto nei giorni scorsi per via Venezia speriamo che appena possibile si possa riasfaltare la strada che da Resana porta a Loreggia dove, oltre al deterioramento del manto stradale, c’è il problema dell’argine del canale che costeggia la strada che deve essere sistemato».