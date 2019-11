Farra di Soligo, al via l'iter per rivedere il Piano urbanistico

L’amministrazione comunale di Farra di Soligo ha deciso di avviare l’iter di revisione del Piano urbanistico. «La legge regionale urbanistica prevede che, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano regolatore decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, tuttavia – ha precisato il sindaco Perencin – è ferma volontà della mia amministrazione avvalersi di quanto previsto all’articolo 18, comma 7, della stessa legge, la quale prevede che, per questo tipo di aree , gli aventi titolo possano richiedere al comune la proroga del termine quinquennale.

Inoltre – continua il sindaco – riteniamo indispensabile raccogliere le segnalazioni di tutti i cittadini che intendano proporre modifiche alle disposizioni di Piano regolatore, sia per la trasformazione da aree edificabili in areee non edificabili, sia in caso di richiesta di nuove superfici riservate all'espansione edilizia». L’avviso pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Farra di Soligo prevede la possibilità di presentare richiesta di proroga del termine quinquennale delle aree edificabili soggette a strumento urbanistico attuativo non approvato e modifiche al Piano degli Interventi. Tale richiesta dovrà essere presentata e sottoscritta da tutti i proprietari del terreno, in formato cartaceo all'Ufficio Protocollo del Comune o tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it entro le ore 12 del 18 dicembre 2019.