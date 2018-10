Angoscia per la piena, chiuso il ponte tra San Biagio e Ponte di Piave

Numerosi sono stati in queste ore gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso per soccorrere residenti intrappolati dall'innalzarsi delle acque del Piave nell'area golenale.

30OTT 08:00 Aggiornamento #suemTV In corso passaggio della piena del #Piave, nella notte evacuate le aree golenali, rinforzati gli argini. Sotto osservazione il #Livenza, decisione su evacuazione verrà presa in tarda mattinata in base ad andamento idrometrico pic.twitter.com/L8xyh7H0MC