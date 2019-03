Piave Servizi: inaugurato nel weekend il nuovo polo logistico di Codognè

Un nuovo polo logistico, immerso tra sinuose cortine alberate di querce e carpini. In occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua” è stata posata questa mattina la prima pietra del nuovo quartier generale di Piave Servizi a Codognè. Presenti all’evento il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana, Marco Bussetti, Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, assieme al sindaco di Codognè Roberto Bet e al Presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet. Un restyling che punta sulla sinergia con gli spazi aperti, contribuendo a rendere certamente più viva e attraente l’area e significativamente riconoscibile il nuovo quartier generale di Piave Servizi. Il nuovo polo logistico verrà realizzato in più stralci e comprenderà la realizzazione della nuova viabilità con la dismissione del vecchio tratto di strada di via Petrarca e la costruzione di una rotatoria sulla SP 13, il tutto sulla base di un masterplan che prevede investimenti complessivi per 5 milioni di euro.

“Piave Servizi è uno spaccato della nostra comunità, gestisce in maniera oculata un bene prezioso come l’acqua, con una ricaduta economica minima sui cittadini rispetto al resto d’Italia e d’Europa. – commenta il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia – Inoltre, cosa che non sempre si sottolinea, è una società pubblica sana, in grado di reinvestire importanti risorse per migliorare servizi e strutture del territorio”. A proposito di strutture, l’altra novità della giornata si chiama “Nuvola”: un’opera d’arte, realizzata dall’architetto Susanna Maset, che ricalca le forme di una nube attraverso una composizione di dischi realizzati con il materiale di risulta proveniente dal cantiere per la posa della tubazione di adduzione principale di Vittorio Veneto. Scarti di cantiere che diventano opera artistica, materiali a fine vita che vengono trasformati e trovano una nuova ragione d’essere. L’opera si erge a manifesto programmatico della Società e ne simboleggia i valori cardine: dalla consapevolezza del valore della risorsa idrica all’impegno per un suo utilizzo responsabile, dall’affermazione dell’acqua come diritto fondamentale all’urgenza di promuovere comportamenti e pratiche a tutela dell’ambiente, fino alla volontà di porsi come promotore di un’innovazione responsabile.

Un’installazione per riaffermare i propri principi fondanti, sensibilizzare sulle tematiche ambientali, compiere un importante atto di riciclo creativo a salvaguardia dell’ambiente e tracciare l’agenda verso il futuro. “Realtà come la nostra hanno una responsabilità maggiore rispetto a quelle imprenditoriali – afferma il Presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet – dobbiamo infatti accompagnare la gestione di risorse pubbliche in maniera trasparente ed equa a un’organizzazione sostenibile dell’azienda. Siamo convinti si possano conciliare pianificazione industriale e finalità pubbliche: Piave Servizi crea utile ma non distribuisce dividendi, reinvestendo le risorse in strutture utili ai cittadini e al territorio, garantendo ad esempio una tra le bollette più basse in Italia e in Europa. Dopo tre anni possiamo guardare al futuro con fiducia perché stiamo rispettando i tre fattori di successo per una società come la nostra: certezza della governance e della mission aziendale, orientamento all’innovazione, radicamento nel territorio. A questo proposito un sentito ringraziamento va alla Regione Veneto e in particolar modo a tutti i sindaci dei 39 comuni soci, che seguono il nostro credo passo dopo passo permettendoci di rappresentare un fattore di crescita per la nostra comunità”.

Uno sguardo proiettato verso il domani che ha interessato anche i 39 Comuni fra le province di Treviso e Venezia serviti da Piave Servizi, e soprattutto i “sindaci dei ragazzi” che hanno simbolicamente “piantato” un vaso con i loro pensieri sull’acqua. In cambio, a ciascuno di loro è stato donato un kit comprendente un poster esplicativo del ciclo dell’acqua e una chiavetta con un video dedicato alla diffusione della Cultura dell’Acqua, che andrà prossimamente recapitato anche a tutti gli istituti scolastici ad integrazione dei materiali didattici concernenti l’ecologia. Ad ogni Sindaco, invece, Piave Servizi ha dedicato un pensiero sempre volto all’ottimizzazione del consumo di acqua: un temporizzatore che conteggia il tempo utile e necessario per una doccia. “Mi fa piacere notare la massiccia presenza dei giovani in questa mattinata - chiude il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti – Credo che gestioni virtuose come quella messa in atto da Piave Servizi rappresentino un investimento concreto per la comunità e un valore aggiunto nello sviluppo culturale del suo futuro, costituito proprio da tutti i ragazzi che sono oggi qui con noi”.

Gallery