Piave Servizi, 4 nuovi consiglieri nel consiglio di amministrazione

Nella serata di lunedì 23 settembre l’assemblea dei soci di Piave Servizi srl ha eletto all’unanimità il nuovo consiglio di amministrazione della società che gestisce il servizio idrico integrato in 39 Comuni della Marca e nel Veneziano.

Alla guida di Piave Servizi per il prossimo triennio è stato riconfermato in qualità di presidente Alessandro Bonet, il quale sarà affiancato da quattro nuovi consiglieri: Antonella De Giusti, Gilberto Daniel, Clelia Daniel e Paolo Tiveron. «Ringrazio i sindaci dei comuni soci – commenta il presidente Bonet – per la rinnovata fiducia accordatami, fiducia che premia l’operato svolto finora. Un merito che è doveroso condividere con tutti i dipendenti, collaboratori, dirigenti e in particolare con i consiglieri uscenti che hanno lavorato con Piave Servizi in questi anni, costruendone e rafforzandone l’identità. Approfitto per dare il benvenuto ai quattro nuovi componenti del Cda: la loro professionalità e il consolidato legame con il territorio costituiscono i presupposti fondamentali per una gestione efficiente, oculata e strategica, mantenendo le esigenze dei nostri cittadini al primo posto. Non dimentichiamo che il servizio idrico rappresenta un elemento basilare del sistema dei servizi pubblici. Inizieremo subito a lavorare insieme anche alla corretta diffusione della Cultura dell’Acqua e alla promozione di comportamenti che favoriscano l'uso responsabile della risorsa, valori sui quali la comunicazione di Piave Servizi continuerà ad incentrarsi».