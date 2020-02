I disegni del Piccolo Rifugio diventano maglie di moda con Bombis Lab: si vota su Facebook

Un collage di disegni realizzati, da 22 donne e uomini con disabilità del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto sul tema del rispetto della natura, diventerà una maglietta in edizione limitata. Il Piccolo Rifugio ha realizzato quattro diversi collage, intitolati "Cuore fa rima con fiore", "Gocce d'amore", "Pensa verde" e "Un mare di blu", frutto di 3 pomeriggi d'autunno dedicati all'arte. Per scegliere quale dei 4 diverrà maglietta, sono aperte fino a mercoledì 5 febbraio le votazioni sulle pagine Facebook degli organizzatori del progetto: "Abbigliamento donna Stile di Guida". di San Martino di Colle Umberto, e "La sognivendola", cartoleria a Cordignano. Si può votare anche via whatsapp al 3491469765 o direttamente nei negozi.

Gran finale del progetto sarà mercoledì 18 marzo alle 19 allo Stile di Guida: donne e uomini del Piccolo Rifugio presenteranno la loro maglietta. Il 30% del ricavato della vendita di ogni maglietta andrà al Piccolo Rifugio, per realizzare un corso di arteterapia con un operatore specializzato: permetterà alle persone con disabilità di dare forma e colore alle loro emozioni, e di vivere la soddisfazione di creare bellezza. Sono state Manua Maier e Valentina Gava, le titolari dei due negozi, a proporre al Piccolo Rifugio il progetto, chiamato "Bombis Lab 1.0 - Piccoli gesti per la salvaguardia dell'ambiente", nato dal desiderio di sviluppare collaborazione tra micro imprese ed enti del Terzo Settore che operano nel medesimo territorio. Al progetto collabora anche l'associazione Lucia Schiavinato.

Gallery