Picnic horror in Cansiglio: dal terreno spunta uno scheletro

Doveva essere un tranquillo picnic domenicale, organizzato per la Festa della Repubblica da una coppia di Susegana. Tutto sembrava andare nel migliore dei modi: la giornata era splendida, il cibo ottimo ma, all'improvviso, si sono accorti che nel terreno, poco distante da dove si erano seduti, c'era qualcosa di insolito.

Quando si sono avvicinati i due sono rimasti sotto choc: davanti a loro si sono ritrovati uno scheletro ricoperto di terra. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" la coppia, presa dal panico, ha subito chiamato sul posto i carabinieri intervenuti con i militari del Nucleo Investigativo, diretti dal maggiore Marco Stabile. In supporto sono arrivati anche i vigili del fuoco. Tutto è stato attivato come se potesse trattarsi di un delitto ma con l'arrivo del medico legale la vicenda si è fatta ancor più complicata perché, in un primo momento, sembrava che il teschio trovato vicino a una serie di ossa spaiate non fosse umano. La verità è emersa solo a tarda sera, verso le 22. Quando lo scheletro è stato estratto dal terreno gli uomini della Scientifica si sono accorti che si trattava di un modello in plastica, con tanto di corda per appenderlo. Uno scherzo di cattivo gusto che ha provocato un pomeriggio di grande allarme nella piana del Cansiglio al confine tra Tambre e Farra di Alpago. La Procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda a carico di ignoti con l'accusa di procurato allarme.