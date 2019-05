Pieve di Soligo continua con il sindaco Stefano Soldan

Vittoria netta a Pieve di Soligo per Stefano Soldan che si conferma sindaco con il 55,50% delle preferenze. Silvia Mazzocco, candidata per le liste Lega e Forza Italia non è riuscita nel ribaltone fermandosi al 37,05%. Staccatissimo il terzo candidato Roberto Menegon al 7,45%. «Grazie ai cittadini per la fiducia che ci hanno voluto dimostrare - ha commentato il sindaco - E' un risultato che non ci aspettavamo ma è simbolo del lavoro fatto negli ultimi 5 anni. Ci aspettano 5 anni impegnativi per rilanciare ancora di più Pieve di Soligo. Grazie alle forze dell'ordine che hanno permesso il corretto svolgimento delle elezioni e a tutti i cittadini che ci hanno dato la fiducia per tornare a governare».