Distretto di Pieve di Soligo, Tomasella presidente del comitato dei sindaci

Il Comitato dei Sindaci del Distretto Pieve di Soligo ha eletto, oggi pomeriggio, il nuovo presidente e il nuovo esecutivo: presidente è stata nominata Lisa Tomasella, sindaco di Codognè, vice presidente il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Del nuovo esecutivo faranno inoltre parte i Comuni di Vittorio Veneto, Follina e Miane, che indicheranno i propri rappresentanti. «Ringrazio per la fiducia accordatami -ha commentato Tomasella subito dopo l’elezione- Sono onorata di poter ricoprire questo ruolo a servizio del Territorio. Il Comitato dei Sindaci lavorerà in funzione di trait d’union con l’Azienda Socio Sanitaria per favorire le risposte ai bisogni della Comunità».

Soddisfazione per la nomina del presidente è stata espressa dal Direttore Generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi: «Ringrazio i sindaci del territorio per la loro fattiva e costante collaborazione. Al neo eletto presidente e al nuovo esecutivo va il mio augurio di buon lavoro. Auspico che, in continuità con il lavoro svolto dall’esecutivo precedente e in sinergia con i Comitati degli altri due distretti, prosegua l’importante collaborazione in relazione ai profondi processi di riorganizzazione che, a livello aziendale stiamo portando avanti».