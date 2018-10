Conegliano, tornano a nuovo i Piloni della Vittoria

Giovedì mattina, in sala consiliare a Conegliano, è avvenuta la presentazione dei lavori di restauro dei Piloni della Vittoria, monumento storico della città.

Il restauro, concluso da poche settimane, sarà presntato sabato 20 ottobre alla cittadinanza dal sindaco di Conegliano Fabio Chies, dal presidente del Rotary club Conegliano, Pierluigi Piai e del vicesindaco e assessore alla cultura Gaia Maschio. I piloni della Vittoria, realizzati da Antonio Maria Morera, sono le due sculture celebrative situate in via Trento e Trieste a Conegliano, inaugurate nel 1925 alla presenza del re Vittorio Emanuele III. Un vero e proprio patrimonio storico che la città rischiava di perdere. Grazie al restauro voluto dall'amministrazione comunale le due sculture sono state messe a nuovo per poter concludere nel migliore dei modi le celebrazioni del centenario per la fine della Grande Guerra.