Al Pio X arriva lo Scratch Day: alle Medie gara tra app, games e robot

TREVISO Vincitori del primo livello e vincitori assoluti allo Scratch Day del Collegio Pio X sono risultati Biniam Santucci e Brando Badoer con il lavoro ‘Parking Game’ e secondi nella stessa categoria Gianluca Ventura, Enrico Saint Pierre e Alberto Cifelli con il ‘Gatto cosmico’. Al secondo livello ha vinto ‘Escape’ e al terzo livello ‘Scrath Mini Games’. La giuria tecnica era composta da docenti del Collegio e presieduta da Matteo Palma di Targa Telematica, azienda trevigiana protagonista mondiale dell’Internet of Cars, ovvero le ‘vetture connesse’.

Lo Scratch Day edizione 2018 si è svolto sabato mattina al Collegio Pio X ed è la manifestazione mondiale promossa dal Mit di Boston che ha realizzanto anche i due principali software di programmazione e di multimedialità utilizzati dai giovani per produrre app, videogames, animazioni, filmati, app e robot. Nella mattinata sia l’Auditorium che diverse aule e il refettorio hanno ospitato le numerose rappresentazioni, spesso spiegate a voce daipiccoli protagonisti. I ragazzi delle Scuola Media hanno messo in campo le loro competenze nella scrittura di programmi e si sono sfidati per anno di frequenza.

Le classi della Scuola Primaria hanno invece proiettato le loro animazioni senza competizione. I lavori selezionati vengono ora inviati al Mit e lo stesso avviene da ogni altro angolo del mondo. Tra due mesi sarà pubblicata la classifica dei migliori lavori a livello globale.