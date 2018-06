Viale Monte Grappa: nuovi parcheggi in arrivo per aiutare i commercianti

TREVISO Dopo la chiusura infrasettimanale delle zone a traffico limitato, il neo-eletto sindaco Conte sembra intenzionato a intervenire anche su viale Monte Grappa con un provvedimento destinato a trovare il consenso di molti commercianti della zona.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" infatti, nei piani del nuovo sindaco di Treviso ci sarebbe la creazione di una decina di nuovi parcheggi a sosta breve sul lato opposto della controversa pista ciclabile voluta dall'amministrazione Manildo. Un percorso che aveva da una parte messo fine al parcheggio selvaggio e pericoloso lungo il viale alberato ma dall'altra aveva provocato numerose polemiche da parte dei negozianti trevigiani tagliati fuori dalla pista ciclabile. Nelle prossime settimane il piano di Conte sarà quello di aiutare tutti i commercianti che negli ultimi anni si erano lamentati per la creazione della ciclabile. I nuovi parcheggi saranno a spina pesce, dovrebbero essere creati nelle vicinanze dell'edicola e saranno tutti a sosta breve (non più di venti minuti). Per il nuovo sindaco si tratta di un'importante apertura verso i commercianti della zona, ma il rischio è che i nuovi posti auto portino via ancora più spazio alle corsie stradali già ridotte a causa della presenza della controversa pista ciclabile. Un problema che la nuova amministrazione dovrà valutare con grande attenzione.