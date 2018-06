Da Preganziol a Treviso in bicicletta: via libera alla ciclabile lungo il Terraglio

PREGANZIOL Inizia a prendere forma l'ambiziosa idea di una pista ciclabile in grado di mettere in collegamento il centro di Treviso con il comune di Preganziol lungo il percorso della strada statale Terraglio.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", nelle scorse ore è stata l'amministrazione comunale di Preganziol ad approvare il progetto esecutivo per il primo stralcio di lavori lungo la ciclabile. Un progetto tanto ambizioso quanto impegnativo, vista l'importanza dell'investimento economico da sostenere. Il solo tratto compreso tra l’Hosteria Vecia Frescada e l’Ice&Co dovrebbe avere un costo stimato intorno a un milione e 150 mila euro. Nelle prossime settimane inizierà però solo una prima fase di lavori (336 mila euro il costo complessivo dell'intervento). Il progetto vedrà la creazione di una corsia ciclabile con due sensi di marcia dal limite nord del comune di Preganziol fino a via Basso, separati dalla carreggiata stradale attraverso la creazione di una serie di aiuole spartitraffico. Conclusa l'importante serie di espropri territoriali per realizzare il percorso ciclabile, l'amministrazione comunale di Preganziol punta ora a completare questa prima parte di lavori entro la fine dell'anno. Una volta terminata l'opera, la giunta sarebbe intenzionata ad avviare anche la realizzazione della ciclabile che collegherà il parcheggio della stazione dei treni di San Trovaso con la zona Lando, attraversando (parallelamente al Terraglio e alla ferrovia) una zona di campagna poco distante dai binari. Un tratto di ciclabile che servirà a rendere ancora più concreto il sogno di un percorso green dal cuore di Treviso ai comuni lungo il Terraglio.