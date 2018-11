Ciclopedonale Montebelluna-Nervesa, stanziati 300 mila euro

Ha ricevuto anche l’ok del Comune di Montebelluna e dell’Intesa Programmatica d’Area Montello-Piave-Sile il progetto per lo sviluppo del cicloturismo che vedrà, prossimamente, la realizzazione della pista ciclopedonale lungo la Fonda.

La giunta comunale del Comune di Montebelluna, in quanto ente capofila dell’IPa Montello-Piave-Sile, ha oggi approvato la convenzione tra la stessa Ipa ed il Consorzio Bim Piave Treviso che già dallo scorso anno aveva annunciato l’avvio di un progetto innovativo che prevedeva di attivare, in via sperimentale, un fondo per il cofinanziamento di progetti strategici, tra cui le progettualità strategiche d’area di collegamento e/o complementari alla pista ciclabile “La Piave” finalizzate allo sviluppo del cicloturismo. In questo ambito il Consorzio Bim Piave concedeva ai 4 Comuni associati che pure fanno parte del Consorzio Bosco del Montello - Volpago del Montello, Nervesa della Battaglia, Crocetta del Montello e Giavera del Montello - un contributo di 100mila euro ciascuno che il Comune di Crocetta del Montello utilizzerà per realizzare il collegamento fra la ciclopedonale “La Piave” da Crocetta del Montello a Montebelluna attraverso lo Stradone del Bosco mentre Volpago del Montello, Nervesa della Battaglia e Giavera del Montello utilizzeranno il contributo per la realizzazione “dell’anello ciclopedonale del Montello” ricadente sul sedime dell’ex Fonda. Con la stessa finalità, il Comune di Montebelluna nei mesi scorsi deliberava lo stanziamento di 100 mila euro. Nel frattempo stanno proseguendo le azioni per il recupero dell’ex Fonda: siamo nel pieno della progettazione e dopo una prima ripulitura avvenuta nei mesi scorsi grazie al quale non sono stati evidenziati grossi problemi sulla massicciata, si sta lavorando affinché i lavori possano partire con la prossima primavera.