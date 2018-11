Motta di Livenza: pista di pattinaggio ecologica per festeggiare il Natale

Motta di Livenza si sta preparando al grande evento del Natale in città. 160 mq di puro divertimento, allegria e voglia di stare insieme. Nella piazza principale del Comune è stata installata una pista di pattinaggio di ultima generazione fatta in materiali ecosostenibili che non sprecherà energia elettrica, non dovrà smaltire alcuna sostanza e non produrrà nessun inquinamento acustico.

Presepi e alberi di natale addobbati con materiali riciclati completeranno una scenografia da sogno. Non mancheranno le luminarie a basso consumo energetico, nel pieno rispetto dell'ambiente. Il grande albero è arrivato a chilometro zero. Nelle prossime ore continueranno i lavori di allestimento del Natale a Motta di Livenza. «Quest’anno abbiamo fatto le cose in grande - commenta il sindaco - Vogliamo stupirci e soprattutto stupire tutti i nostri concittadini con una festa che sarà difficile dimenticare». E a chi si lamenta dei lavori in corso in questi giorni la replica del primo cittadino è forte e chiara: «Scusate il disagio ma stiamo lavorando per voi».