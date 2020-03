Ore di turno estenuanti in ospedale causa Coronavirus: in corsia arrivano le pizze gratis

Da settimane, ormai, i medici e il personale sanitario dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso sono al lavoro a pieno regime nelle corsie del nosocomio e, per questo, sono ormai allo stremo delle forze, seppur ancora in prima linea per cercare di contenere l'epidemia del Coronavirus e per cercare di aiutare al massimo i vari pazienti ancora presenti nella struttura. Per questo motivo, nella serata di martedì, la pizzeria "Da Spillo" di Treviso ha fatto silenziosamente recapitare, senza clamore sui social, numerose pizze da mettere a disposizione in primis dei medici dei reparti di terapia intensiva e cardiochirurgia. Un piccolo gesto di solidarietà che dimostra, ancora una volta, la vicinanza dei trevigiani a tutti i lavoratori della sanità veneta.

Inoltre, anche Brunch Republic di Mestre e Treviso propone un gesto di solidarietà e ringraziamento per chi sta lavorando in prima linea per il contenimento del Coronavirus. Tutto il personale sanitario delle Ulss 2 Treviso e Ulss 3 Venezia, infatti, passando con il badge presso una delle sedi della nota catena di bar, potrà ricevere in omaggio una colazione da asporto.