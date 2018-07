Un ristorante alla Sme di Susegana, si assumono 20 dipendenti

SUSEGANA Il 19 luglio aprirà, al centro commerciale SME di Susegana, il primo ristorante veneto della catena Pizzikotto. L’ennesima saracinesca alzata per la pizzeria-lifferia che, da un lato, conferma il trend di forte crescita della catena e, dall’altro, si traduce in una rimarchevole opportunità lavorativa per i residenti in zona. Sono infatti 20 i collaboratori che verranno selezionati tra pizzaioli, operatori di sala, addetti alla cucina e restaurant manager da Cigierre SpA, il principale gruppo di ristorazione in Italia, proprietario non solo di Pizzikotto ma anche dei marchi: Old Wild West, America Graffiti, Wiener Haus e Shi’s.

Il personale selezionato, inoltre, verrà formato attraverso Academy, il progetto di istruzione di Cigierre, nato per garantire ai suoi collaboratori una sicura crescita professionale e, al contempo, assicurare un servizio eccellente in tutti i suoi oltre 300 punti ristoro del Gruppo. La storia di Pizzikotto inizia nel 2005 in Emilia-Romagna. La leggerezza e l’alta digeribilità delle sue pizze, classiche o napoletane, conseguenze della lunga lievitazione dell’impasto che arriva fino a 72 ore, conquistano fin da subito il territorio. Non solo.

Pizzikotto è anche “lifferia”, termine che in dialetto reggiano indica “tutto ciò che è goloso”; offre, infatti, una vasta gamma di dolci della tradizione emiliana e italiana, reinterpretati dall'estro di maestri della pasticceria nostrana. Genuinità e qualità sono le parole d’ordine della cucina di Pizzikotto dove vengono impiegate solo materie prime certificate e 100 per cento biologiche. Caratteristiche di eccellenza che si allineano perfettamente con la tradizione culinaria di Cigierre e, proprio per questo, nel 2016 Pizzikotto entra a far parte del Gruppo diventando, in solo due anni, un marchio conosciuto come sinonimo di qualità in gran parte d’Italia: da Roma a Torino, da Lecco a Gorizia. Chi desidera presentare la propria candidatura per entrare nel team del nuovo ristorante Pizzikotto di Susegana, lo potrà fare attraverso la sezione Lavora con noi presente sul sito cigierre.com.