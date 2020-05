Plateatici più grandi per bar e ristoranti: «Potranno usare il suolo pubblico»

Con la riapertura dei pubblici esercizi di somministrazione e in attesa della pubblicazione del Decreto Rilancio che dovrebbe prevedere anche agevolazioni tariffarie per i plateatici, al fine di garantire il previsto distanziamento sociale, il Comune di Vittorio Veneto ha deciso di incentivare la possibilità temporanea, per bar e ristoranti, di utilizzare gli spazi pubblici all’aperto al fine di posizionare, tavolini, sedie e ombrelloni, ampliando così lo spazio di accoglienza.

«Le domande saranno subito prese in esame dallìufficio Attività Produttive - spiega l’assessore al Commercio Gianluca Posocco - anche in collaborazione con il Comando della Polizia locale. Abbiamo cercato di rendere la procedura il più semplice e veloce possibile in modo da venire incontro alle esigenze del settore commerciale che ha dovuto pagare un pesante tributo all’emergenza Covid-19. Sottolineo comunque che i nostri uffici sono a disposizione di tutti per chiarire ogni dubbio così come lo siamo anche noi qui in Municipio. Questa è soltanto la prima di una serie di azioni che metteremo in piedi a favore delle attività commerciali. Nei prossimi giorni ne seguiranno altre a cui daremo tutta la necessaria pubblicità». La domanda va presentata come istanza semplice di occupazione temporanea di suolo pubblico senza marca da bollo. Sia che si tratti di ampliamento di uno spazio esistente che di una nuova richiesta, essa dovrà essere inviata in via telematica tramite sportello Suap- portale Unipass con allegata la sola planimetria degli spazi richiesti. Le domande saranno valutate, garantendo le condizioni di sicurezza e conciliando gli eventuali diritti di terzi.

