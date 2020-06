Villorba, plateatici più grandi per bar e ristoranti fino al 31 ottobre

Il Comune di Villorba continua a prestare attenzione alle esigenze della propria comunità. «In particolare - spiega il sindaco Marco Serena - in Giunta abbiamo dato il via libera a bar e ristoranti perché possano utilizzare, sino al 31 ottobre prossimo, spazi scoperti privati (anche ricavati da area di parcheggio) per poter servire i propri clienti anche all’esterno. Il tutto nella forma più semplice e snella, senza esecuzione di procedure edilizie, ma disponendo dello spazio prestando attenzione alle misure di distanziamento sociale».

E’ comunque obbligatorio che le imprese comunichino l’utilizzo degli spazi al Comune via posta elettronica o pec, allegando sia la planimetria dei luoghi interessati, sia la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal gestore che indichi la disponibilità esclusiva degli spazi o di avere ottenuto l’assenso all'occupazione da parte degli aventi diritto. Inoltre il gestore dovrà garantire il rispetto della quiete pubblica, dovrà seguire le linee guida anti Covid-19 e accettare le eventuali prescrizioni a garanzia della sicurezza per la circolazione stradale.