Pneusmarket di Castelfranco: riapertura a tempi da record

L’11 febbraio il Centro Assistenza Pneusmarket di Castelfranco Veneto riaprirà la sua attività in tempi record, dopo l’incendio occorso ai primi di gennaio nei locali adiacenti il punto vendita. L’azienda ha utilizzato il breve periodo di chiusura per realizzare diversi interventi migliorativi grazie a un grande lavoro di squadra. Con la riapertura, il negozio si presenterà ai clienti sotto una nuova veste: locali totalmente rinnovati e un’immagine più moderna e accattivante, nell’ottica di un continuo miglioramento dei propri standard di servizio ai clienti. Prossimamente verrà organizzato un evento Open Day per mostrare alla clientela i nuovi spazi e presentare novità e offerte a loro dedicate in previsione della nuova stagione di cambio gomme.