Carri mascherati nel Giorno della Memoria: «Errore terribile del Comune»

Coriandoli, stelle filanti e migliaia di cittadini in festa proprio nel giorno in cui si sarebbero dovute ricordare le milioni di persone sterminate nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale.

I carri mascherati sono arrivati a Villorba proprio nella Giornata della Memoria, domenica 27 gennaio. Una scelta che ha fatto imbestialire Alessandra Callegari, consigliere comunale del Partito Democratico. «Trovo sconveniente e irrispettosa questa decisione del Comune, ma soprattutto mi rammarica che si sia persa un’occasione di riflessione attorno a un tema che permetterebbe di abbracciare tutte le ingiustizie del nostro e dei tempi da poco passati, permettendo in tal modo alle nuove generazioni di riflettere sulle atrocità di cui l’uomo è stato ed è tuttora in grado di macchiarsi, e di crearsi una propria coscienza collettiva che si spera possa essere migliore di quelle che l’anno preceduta. Citando un pensiero di Wang Shu: “Perdere il passato significa perdere il futuro”. Evitare di far riflettere sul passato - conclude Alessandra Callegari - è il primo errore. Un gesto terribile se, come in questo, viene commesso da un’istituzione».