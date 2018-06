Recupero delle Mura cittadine: a Castelfranco scoppia la polemica

CASTELFRANCO VENETO In relazione ad alcune dichiarazioni apparse a mezzo stampa e web della consigliera comunale, Grazia Azzolin sul recupero delle mura cittadine, questa la dichiarazione del vicesindaco, Gianfranco Giovine:

“Spiace constatare che la consigliera Azzolin preferisce esprimere il proprio pensiero nei media e nei social e non nelle sedi preposte soprattutto quando si è parte della stessa squadra amministrativa. Giusto tre mesi fa, con sorpresa di molti vista la sua appartenenza alla Maggioranza, le era stata data una risposta nel corso del Consiglio comunale ma posso constatare che il messaggio non è arrivato perché l’argomentazione è la stessa. Non è nel mio stile alimentare baruffe chiozzotte perché ritengo doveroso rispettare il ruolo che rivesto. Come la Consigliera ben sa, non ci sono attualmente fondi europei da cui attingere e soprattutto non possiamo attivare progettazioni, spendendo centinaia di migliaia di euro per poi lasciare tutto nel cassetto. Questo non è il nostro modo di amministrare, mi spiace. Stiamo utilizzando risorse comunali e mantenendo così fede alla promessa elettorale con l’intervento nella torre di nord-ovest e con il finanziamento del Ministero dei Beni culturali nella torre di sud-est. Come si evince non stiamo con le mani in mano e ribadisco ancora una volta, come espresso in questi giorni ringraziando i vertici dell’Anc di Castelfranco per il contributo di duemila euro, le piccole ma preziose cifre che stiamo raccogliendo guai a chiamarle elemosina. Sono atti di grande generosità ed amore per la città di semplici cittadini ed associazioni. Ringrazio ancora una volta con cuore in mano queste persone. Il messaggio è e rimane lo stesso: le mura non sono del sindaco o del vicesindaco, non hanno colore ma sono di tutta la città ed ognuno con proprie sensibilità e possibilità dovrebbe sentirsi parte di questa azione. Lo stesso vale anche per la consigliera Azzolin, che forse sbagliandomi, ma ritengo in grado di attivare sinergie con privati e magari, viste le sue conoscenze, anche istituzioni nazionali. Noi proseguiamo a lavorare cercando bandi e finanziamenti, sfruttando contatti, accogliendo anche piccole donazioni ma soprattutto evitando di sventolare vessilli perché è sempre facile fare dichiarazioni prive di concretezza”.