Polemica a Preganziol: «Lo sgambatoio per cani è abbandonato all'incuria»

A Preganziol, in Via Europa (vicino all’ipermercato Lando), da diversi anni si trova un’area sgambatoio per cani che, tuttavia, i cittadini utilizzano raramente a causa delle condizioni in cui si trova. L’area è di dimensioni notevoli e rappresenta di per sé un ottimo servizio per i cittadini ed i loro amici a quattro zampe, tuttavia oggi si trova «in un vero e proprio stato di abbandono» afferma Raffaele Freda, capogruppo di Impegno Comune, che aggiunge: «Abbiamo presentato un’interrogazione per conoscere quali e quanti interventi intenda fare l’amministrazione per restituire lo sgambatoio alla cittadinanza, così com’è oggi è inservibile. L’erba è più alta di un cane di taglia piccola, il cancello di ingresso non si apre del tutto per colpa dell’erba, non c’è una fontanella e la struttura è fatiscente». Sulla stessa linea d’onda anche la Consigliera Simonetta Trabucco: «La sensibilità verso la questione ambientalista si dimostra innanzitutto prendendosi cura di quello che abbiamo già, lo sgambatoio è solo un esempio, già in passato abbiamo denunciato la cattiva programmazione e la lentezza negli interventi per curare le aree verdi».

