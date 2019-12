Schiamazzi, rumori e traffico: i residenti insorgono contro i locali di Piazza Trentin

Schiamazzi, rumori e traffico a qualsiasi ora del giorno. Queste le accuse mosse più volte dai residenti della zona di piazza Trentin contro tre dei più noti locali trevigiani, ossia: Shiraz, Osteria La Roggia e Crudosteria. Proteste e polemiche continue che hanno portato negli ultimi giorni ad un confronto tra il Comune e i titolari delle tre attività commerciali, per cercare di capire come risolvere la problematica, soprattutto durante il fine settimana. Il problema, infatti, è che la zona della piazza è catalizzatrice di un gran numero di avventori che si posizionano ovunque, dal marciapiede alla strada, creando non pochi disagi a chi abita nell'area, soprattutto per il vociare continuato fino a notte e per il rumore prodotto dalle auto di passaggio. Una situazione difficile però da limitare, tanto che persino i titolari dei locali non hanno grande margine di manovra, potendo solo richiamare i propri clienti a comportamenti più consoni. Nonostante questo, però, Ca' Sugana e la polizia locale sono stati irremovibili e i tre locali sono stati ufficialmente diffidati a rispettare le norme sui plateatici e quelle in riferimento alla quiete pubblica, altrimenti verranno elevate sanzioni. Inevitabile, a questo punto, l'appello ai clienti affinché mantengano dei comportamenti più consoni alla zona in cui si trovano, rispettosi quindi anche dei diritti dei residenti.