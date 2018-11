Salvò una donna dal suicidio: vigilessa trevigiana premiata dalla Regione

Nove onorificenze per meriti speciali sono state consegnate martedì mattina a Venezia nella sede della Giunta regionale di Palazzo Balbi, dall’assessore al territorio e alla sicurezza Cristiano Corazzari ad altrettanti operatori della polizia locale del Veneto.

Questo riconoscimento, attribuito con decreto del presidente Luca Zaia, è stato riservato agli agenti della polizia locale che negli anni hanno compiuto azioni particolarmente meritorie nei confronti della cittadinanza. «Non si tratta di un tributo meramente simbolico – ha detto Corazzari –: tutti noi vi siamo debitori e riconoscenti per l’impegno e il senso del dovere che quotidianamente esprimete con il vostro operato, con grande sacrificio personale e mettendo costantemente a rischio anche la vostra stessa incolumità. Vi esprimo pertanto il nostro corale e sincero ringraziamento, con l’impegno a sostenere concretamente e supportare i vostri sforzi, e quelli delle amministrazioni locali, per rafforzare il sistema regionale di sicurezza territoriale e, con esso, la coesione sociale e il senso di appartenenza ad un unico ‘Corpo’ sociale». Tra i nove riconoscimenti assegnati ce n'è stato anche uno per la polizia locale di Vittorio Veneto e, in particolare, per l'agente scelto Giuliana Faganello che con generoso slancio, sprezzo del pericolo e non comune senso del dovere, il 5 marzo 2013 aveva fermato un tentativo di suicidio messo in atto da una donna che aveva minacciato di gettarsi dal terzo piano del palazzo delle Poste di Vittorio Veneto, riuscendo a convincerla a desistere dall'attuare l'insano gesto. Un'azione meritevole che è valsa, cinque anni dopo, un prestigioso riconoscimento all'agente Faganello.