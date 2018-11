Salvarono una ragazza caduta nel Sile: due poliziotti premiati a Firenze

Sabato 10 novembre, due poliziotti della Questura di Treviso, Aronne Marton e Andrea Bevilacqua, sono stati insigniti del diploma di benemerenza dell’Istituto Scudi di San Martino nel prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

L’attestato è uno dei più importanti riconoscimenti del panorama nazionale indirizzato a coloro che si sono distinti per impegno, spirito di sacrificio e coraggio a favore dei più deboli, dei bisognosi e delle persone in grave pericolo di vita. I due poliziotti, infatti, il 30 maggio del 2015 avevno messo a repentaglio la loro vita per salvare quella di una ragazza ventitreenne che, alle 5 del mattino, si era gettata dal Ponte Santa Margherita. Giunti sul posto pochi istanti dopo la chiamata, alla vista della giovane in difficoltà i poliziotti non hanno esitato a lanciarsi nelle acque del Sile con la divisa, riuscendo a raggiungere in poche bracciate la ragazza e a riportarla a riva nuotando controcorrente salvandole in questo modo la vita. Marton e Bevilacqua, per la loro coraggiosa azione, hanno ricevuto una promozione per merito straordinario dal capo della polizia, il più importante riconoscimento premiale conferito dalla Polizia di Stato.