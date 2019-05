Pompieropoli: a Conegliano la grande festa dei vigili del fuoco

Doppio appuntamento con i Vigili del fuoco a Conegliano: domenica 12 maggio si svolgerà la manifestazione "Pompieropoli" in viale Carducci dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Si tratta di un'iniziativa organizzata dall'Associazione nazionale dei Vigili del fuoco.

I più piccoli vivranno "un giorno da pompiere", un percorso che dà la possibilità di ritirare il "diploma da Vigile del fuoco junior". Nella giornata di domenica, viale Carducci sarà divisa a metà: una parte dedicata ai giochi per bambini e l'altra riservata all'esposizione dei mezzi del distretto. Sarà presente Nome personale, il sindaco di Conegliano Fabio Chies, Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Nicola Micele, i Volontari di Gaiarine, la sezione dei cinofili, la Croce rossa e Grisù, la mascotte dei Pompieri. Grisù ha anche ispirato un nuovo gusto di gelato per tutti i bambini presenti. Mercoledì 15 maggio, nella caserma dei Vigili del fuoco in via Maggiore Piovesana, dalle 09 alle 11 si svolgeranno le esibizioni dei pompieri in caso di incendio, in un incidente stradale in diversi casi di emergenza.