A Ponte di Piave riparte lo sportello lavoro

Riparte l’attività dello sportello Lavoro: promosso dal Comune di Ponte di Piave per sostenere la ricerca attiva del lavoro. Riparte a Ponte di Piave l’attività dello sportello JOBS promosso dall’Amministrazione Comunale di Ponte di Piave, per accogliere gli utenti e sostenere la ricerca attiva del lavoro. Le persone che si rivolgono al servizio avranno l’opportunità di potenziare le loro capacità e l’orientamento nella ricerca nel territorio e ricevere informazioni sul tessuto aziendale. «Coordinato dalla cooperativa La Esse, in continuità con la precedente edizione -ha dichiarato all’Assessore ai Servizi Sociali Giovanna Zanotto- lo Sportello promuove opportunità di collocazione ed esperienze formative e professionali. Un’azione che si sviluppa in connessione con la rete territoriale attivata grazie alla collaborazione con i diversi soggetti istituzionali, i Servizi Sociali, Centro per l’Impiego, Città dei Mestieri e delle Professioni, CPIA, e le aziende».

Con il contributo di un operatore sarà possibile inoltre ampliare le capacità di presentazione del proprio profilo professionale attraverso un percorso che prevede innanzitutto colloqui di conoscenza e di approfondimento della persona, la valutazione delle opportunità e l'analisi delle azioni già attuate per la ricerca, e quindi l’individuazione di possibili percorsi di formazione e tirocini. «L’obiettivo -ha dichiarato il sindaco Paola Roma- è quello di accogliere, supportare le persone che hanno perso il lavoro o che non l’hanno mai avuto e che si trovano in condizioni economiche e sociali di marginalità. La mancanza del lavoro, che è il più sociale dei bisogni, infatti, ha conseguenze drammatiche, non solo per l’impossibilità di soddisfare i bisogni quotidiani ma anche perché incide sulla salute psico-fisica delle persone talvolta determina la polverizzazione delle relazioni familiari L’Amministrazione Comunale, sensibile a queste tematiche , sin dal 2016 attraverso i servizi sociali, promuove azioni di questo tipo. Da anni infatti, oltre allo Sportello Orientamento Lavoro, partecipa ai finanziamento del fondo sociale Europeo e Regionale per la realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità e Cittadinanza attiva, concretamente interventi finalizzati a garantire ai cittadini maggiormente svantaggiati l’opportunità di essere parte attiva nella società e promuovere pure l’inserimento lavorativo».

Il lavoro che viene svolto con gli utenti è diverso a seconda delle situazioni, in particolare si definiscono i bisogni lavorativi reali, le competenze e gli strumenti che la persona ha a disposizione, con un primo orientamento ai servizi relativi alla ricerca di lavoro, le agenzie per il lavoro e le agenzie che si occupano di ricerca e selezione e i servizi relativi alla formazione. Lo sportello, con sede in Piazza Sarajevo 14/A, sarà aperto ogni due settimane, a partire dal 10 settembre, il martedì, dalle ore 10.30 alle 12.30. Per avere informazioni e per fissare un appuntamento: T 366.4233997