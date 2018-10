Ponte di Piave, dalla Regione 24mila euro per gli impianti sportivi

«Il Comune di Ponte di Piave ha ricevuto dalla Giunta regionale quasi 24mila euro per gli impianti sportivi, destinati ad eliminazione delle barriere architettoniche. Era stata l’ex sindaco Paola Roma a spendersi in prima persona per ottenere questi fondi». Così Sonia Brescacin, consigliere regionale della lista Zaia Presidente, ha commentato l’inserimento del Comune di Ponte di Piave, in provincia di Treviso, nell’elenco dei destinatari di finanziamenti per opere di miglioria, anche strutturale, per impianti sportivi. A beneficiare di circa 24mila euro messi a disposizione da Palazzo Balbi sarà il complesso sportivo “P.Tumiotto” di Ponte di Piave, dove nello specifico saranno effettuati interventi per eliminare le barriere architettoniche, rendendo così l’impianto accessibile persone portatrici di handicap. L’intervento permetterà di eliminare il ghiaino esistente con una pavimentazione che condurrà alle tribune del campo di calcio alle quali si potrà accedere per mezzo di una rampa. La somma stanziata dalla Regione andrà a coprire parte dei costi complessivi dei lavori che ammontano a circa 70mila euro.

«E’ importante per i Comuni avere risorse da investire nello sport e, più in generale, nelle strutture pubbliche – continua Brescacin – migliorandole, qualificandole e rendendole fruibili a tutti. La Regione è vicina al territorio e a tutte quegli amministratori locali che hanno a cuore la propria comunità – conclude il consigliere - proprio come lo era l’ex sindaco Paola Roma che, sensibile all’inclusione delle persone portatrici d’handicap, aveva inviato la domanda per accedere ai contributi regionali già lo scorso luglio».