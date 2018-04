A Ponte di Piave va in pensione la storica ragioniera del Comune Fiorenza De Giorgio

PONTE DI PIAVE Fiorenza De Giorgio – storica ragioniera del Comune di Ponte di Piave - responsabile dell’Area Finanziaria – va in pensione dal 1° maggio 2018. Ha iniziato a lavorare in Comune nel 1976 ed è stata per 42 anni una figura di rilievo nella vita amministrativa del Paese. Tanti i Sindaci e le Amministrazioni, inclusa l’attuale, che si sono avvicendate e con le quali ha lavorato. La Rag. De Giorgio è sicuramente la memoria storica del paese; in questi decenni ha vissuto gli innumerevoli cambiamenti che hanno coinvolto la Pubblica Amministrazione: gli strumenti informatici hanno preso il posto della vecchia calcolatrice, la burocrazia è triplicata, ma grazie alle sue doti professionali è riuscita sempre a stare al passo con i tempi.

“Mi piace ricordare – dichiara il Sindaco Paola Roma - che nel 2017 il Comune di Ponte di Piave è stato inserito nella classifica dei 500 Enti più virtuosi per la tempestività nei pagamenti, classificandosi al 21° posto della classifica generale degli Enti Locali ed al 3° posto nella classifica dei Comuni della Provincia di Treviso, pagando le fatture in 14 giorni rispetto ai 30 previsti dalla legge: questo grazie a funzionari come Fiorenza che svolgono con coscienza ed efficienza il loro lavoro".

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha conferito alla Rag. De Giorgio un incarico di consulenza per un anno a titolo gratuito a supporto dell’ufficio per assicurare il trasferimento delle competenze, garantendo così continuità nella gestione del servizio, a dimostrazione, ancora una volta, dell’attaccamento ad un ruolo che va oltre il semplice lavoro di tutti i giorni. "A nome dell’Amministrazione Comunale – conclude Roma – esprimo tutta la mia gratitudine alla Rag. Fiorenza De Giorgio per il senso di responsabilità e dedizione con cui ha svolto il suo lavoro a servizio della comunità di Ponte di Piave“.