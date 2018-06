Ponte di Piave, consegnati attestati di merito ai cittadini

PONTE DI PIAVE L'amministrazione Comunale di Ponte di Piave, oggi 2 giugno come negli ultimi quattro anni, ha deciso di condividere con tutti i cittadini presenti la consegna di un attestato di merito ai concittadini Pontepiavensi, che si sono particolarmente distinti nel mondo della cultura, dell'associazionismo, dello sport, dell'istruzione, del sociale, delle professioni e dell'imprenditoria per festeggiare insieme la “Festa degli Italiani”. "Sono donne e uomini che, da soli o in gruppi - ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – hanno raggiunto importanti traguardi nella loro attività e hanno dato un esempio all’intera nostra comunità, espressione dei tanti cittadini che quotidianamente lavorano con impegno e passione e – migliorando sé stessi e la loro condizione – migliorano anche la comunità di cui fanno parte”.

Ecco i premiati:

Ambito Sicurezza e Polizia Locale, Associazioni Combattentistiche e d’Arma:

- Sergio Favaretto

- Ernesto Acciarino

Ambito delle Attività Produttive e Ambiente:

- Casa Baccichetto

- La Salute

- Le Rive

- Spinato Anna

- Le Magnolie

- Poderi del Todero

- Pro loco ponte di Piave

- Furlan Claudio

- Giulio Bevilacqua

- Marzella Giovanni

- La Negrisia

- Società agricola Nardi Clemente

- Casoin di Borgo Sottotreviso (Alimentari Granziera)

- Minimarket (Market Piave)

Ambito dello Sport e Cultura:

- ASD La Marcandola

- Academy di Ponte di Piave

-MICHELE GIRARDI

- SARA BIONDO

- SARA CARDIN

- GIOSUE’ LORENZON

- Energym Bremas

- Tempestin Enrico

- Team Biancorossi

- Skating Club Ponte di Piave-Salgareda

- Centro Danza Areaballet- scuola di danza

GAIA MAZZARIOL

CHIARA LORENZON

MELISSA MONTAGER

- Florian Loris

- Keyvan karrobi

- Viola Magoga

- Colin Bonato

- Giacomo Lorenzon

- Ferruccio Mazzariol

Ambito dello Politiche socio assistenziali, Volontariato:

- Odino Pellizzer

- Lieselotte Ullrich

- Gottardi Noè

- Forner Lucia

- Carrer Bruno

- Lorenzon Giorgio

- Ruffoni Pietro

Ambito dell'istruzione, urbanistica, personale:

- Cristian Maitan

- Alessandro Bozzon

- Nicola Roma

- Max Planck

- Sara Borsatto

- Scuola media di Ponte di Piave

- Scuola dell'Infanzia di Ponte di Piave

- Scuola dell'Infanzia di Negrisia

- Lorenzo Bazzo

- Alessio Boffo

- Serafin Egidio

- Silvano de Nardi

- Fiorenza De Giorgio

- Riccardo Feletti

- Renzo Scarabello

- Sante Morici