Ponte 25 aprile-1 maggio: due giornate da bollino giallo sulle autostrade

TREVISO Traffico sostenuto su tutta la rete autostradale nei prossimi giorni per il ponte del 25 aprile e 1 maggio, CAV in campo con tutta la struttura per fronteggiare l’incremento dei transiti sulle tratte di propria competenza. Osservati speciali soprattutto i nodi di Venezia-Mestre a Villabona e Padova est, in particolare per le giornate di rientro. Giornate da bollino giallo (traffico intenso) sono segnalate venerdì 27 aprile e martedì 1 maggio, in entrambe le direzioni.



Si ricorda che è previsto lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti nelle giornate di mercoledì 25 aprile, domenica 29 aprile e martedì 1 maggio, dalle ore 9.00 alle 22.00. Per tutto il periodo CAV monitorerà costantemente la situazione del traffico su tutte le tratte di competenza, attraverso il Centro Operativo di Villabona e sul campo, con propri uomini e mezzi ausiliari della viabilità, in rapida attivazione in caso di particolari criticità sull’intera rete. Previsto anche l'incremento di pattuglie della Polizia Stradale a vigilare sul traffico. Eventuali disagi, compresi rallentamenti e situazioni di traffico intenso, saranno segnalati in tempo reale sui pannelli a messaggio variabile lungo A4, Passante e Tangenziale di Mestre oltre che sul sito della società www.cavspa.it.