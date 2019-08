Ponte Morandi: sit-in di protesta a Treviso contro la famiglia Benetton

Primo anniversario per la tragedia del Ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto del 2018. Un disastro impossibile da dimenticare e che ha inevitabilmente travolto anche la famiglia Benetton, legata alla gestione di Autostrade per l'Italia.

Proprio per questo motivo, mercoledì 14 agosto, in piazza Duomo a Treviso è andato in scena un importante sit-in di protesta contro la famiglia Benetton. Decine di persone si sono date appuntamento davanti alla sede di Edizione Holding, colosso del gruppo Benetton, per manifestare il loro dissenso nei confronti della famiglia trevigiana, cogliendo al tempo stesso l'occasione per ricordare le 43 persone che in quella tragica vigilia di Ferragosto hanno perso la vita. «La speranza - commentano i manifestanti arrivati in Piazza Duomo - è che simili episodi non si verifichino mai più. Al tempo stesso siamo qui per chiedere pene giuste e severe per i responsabili di questa strage». "Benetton devasta e saccheggia", "Verità e giustizia per la strage di Genova" sono alcuni degli striscioni portati in piazza dai manifestanti. I manifestanti, riuniti sotto le sigle del Comitato No Terza Corsia A13 Padova-Monselice, Potere al popolo, Cucina Brigante, Rete internazionale in difesa del popolo Mapuche, hanno citato, oltre al viadotto crollato nel capoluogo ligure, «il decentramento produttivo in Bangladesh e nei Paesi dell’Est, gli espropri delle terre dei Mapuche in Argentina» come ulteriori accuse contro la famiglia trevigiana.