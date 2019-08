Ponte di Piave: Comune e Parrocchie insieme per le attività ricreative estive

Concluse le attività ricreative per l’estate 2019 è tempo di bilanci per l’Amministrazione comunale. Diverse sono state le attività proposte a favore dei minori tra i 3 e i 14 anni: da quelle ricreative, a quelle educative e socializzanti. In collaborazione con ARCA Nuoto i ragazzi hanno potuto partecipare alle attività presso la piscina comunale di Oderzo con lezioni di nuoto, giochi ed animazioni varie, mentre la collaborazione con le Parrocchie di Ponte di Piave, Negrisia e Levada ha completato l’offerta ricreativa di questa estate 2019.

«Le attività ricreative estive -ha dichiarato il Sindaco Paola Roma- sono risultate essere anche quest’anno molto partecipate, segno che i progetti posti in essere in sinergia con le Parrocchie di Ponte di Piave, Negrisia e Levada, si configurano come un valido stumento di supporto a ragazzi, genitori e più in generale alle famiglie. Degna di nota è la notevole partecipazione dei giovani animatori, che con dedizione, entusiamo e spirito di servizio hanno dedicato il mese estivo alla propria comunità».

«Ringrazio -ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali, Giovanna Zanotto- l’Assistente Sociale Sara Tonetto che ha coordinato le progettualità, in collaborazione con le Parrocchie di Ponte di Piave, Negrisia e Levada, e le Associazioni ed i privati che vario titolo hanno contribuito al sostegno delle attività».

«L’Amministrazione comunale -conclude il sindaco Paola Roma- nell’ottica del sostegno alle famiglie ha messo a disposizione anche quest’anno il servizio gratuito di trasporto in modo tale da rendere la partecipazione accessibile a tutti e assegnando un contributo alle Parrocchie a conclusione di questo importante progetto educativo». Dal 19 agosto e fino al 6 settembre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 presso i locali della Scuola Primaria “A. Moro” di Ponte di Piave, partirà il progetto “Libro Vacanza”.