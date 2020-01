Ponte di Piave, nonna Giovannina Rubich festeggia cento anni

Il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma, ha voluto portare gli auguri non solo dell’Amministrazione comunale ma dell’intera cittadinanza di Ponte di Piave. «I 100 anni di Nonna Giovannina -ha dichiarato Paola Roma- hanno attraversato due secoli durante i quali sono avvenuti degli accadimenti che hanno completamente cambiato il mondo, e sentirli raccontare da chi li ha vissuti in prima persona, anziché leggerli nei libri di storia, è un'esperienza unica, persone come nonna Giovannina rappresentano la memoria storica della nostra comunità».