Paola Roma si ricandida a sindaco di Ponte di Piave

Paola Roma si candida a sindaco di Ponte di Piave. L'ufficializzazione dell'ex sindaco è avvenuta oggi, sulle sponde del Piave. Al contempo, Paola Roma ha lanciato una serie di incontri con la cittadinanza a partire da martedì 12 febbraio. «Mi candido a sindaco di Ponte di Piave - esordisce la ex sindaco Paola Roma - e lo faccio da qui, dal Piave, dove i cittadini hanno vissuto l'emergenza dell'alluvione a fine 2018 senza una guida amministrativa eletta dal popolo. Noi c'eravamo prima, c'eravamo anche in quel caso e ci saremo anche in futuro per i nostri cittadini. Ripartiamo quindi da dove eravamo rimasti. Andremo a comporre una squadra fatti di persone di esperienza e giovani che vogliono mettersi a disposizione della collettività. Ponte di Piave ha bisogno di un sindaco che si rimbocca le maniche, trasparente, che mantiene promesse. Noi abbiamo rispettato tutto il programma elettorale col quale ci eravamo candidati e, anzi, abbiamo fatto anche di più grazie al coinvolgimento dei cittadini. Ecco perchè da martedì faremo una serie di incontri nelle frazioni con la cittadinanza, per mostrare i lavori fatti e costruire assieme a tutti il programma per il futuro di Ponte di Piave. Il nostro paese non può più permettersi di restare fermo, per colpa della "vecchia" politica che ha portato al commissariamento abbiamo già perso troppe opportunità, numerosi bandi ai quali non si è potuto partecipare. Noi ripartiamo dunque dai cittadini, per i cittadini. L’energia continua!».

Ecco il programma degli incontri con Paola Roma:

• PONTE DI PIAVE

Martedì 12 febbraio – Ore 20.45

Casa della Comunità Luciano Martin

in Via Gasparinetti, 4

• NEGRISIA

Lunedì 18 febbraio – Ore 20.45

Ex cinema parrocchiale in Via Chiesa, 58

• LEVADA

Lunedì 25 febbraio – Ore 20.45

Oratorio Pellizzari in Via Vittoria, 23

• SAN NICOLÒ

Lunedì 4 marzo – Ore 20.45

Sala Parrocchiale in Via IV Novembre, 78

• BUSCO

Lunedì 11 marzo – Ore 20.45

Canonica in Via IV Novembre, 3