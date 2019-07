Trasporto scolastico a Ponte di Piave, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune di Ponte di Piave per l'anno scolastico 2019/2020: dal 1 la 26 luglio presso la biblioteca comunale sarà possibile effettuare l'iscrizione al servizio. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Ponte di Piave, nella sezione dei servizi per gli studenti, e l'iscrizione può essere effettuata anche inviando la documentazione via email all'indirizzo biblioteca@pontedipiave.com.



Il servizio impegna per tutto l'anno scolastico 3 autisti e 5 automezzi coinvolgendo circa 250 alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado: «E' uno sforzo notevole da parte dell'Amministrazione Comunale" spiega l'Assessore Stefano Picco "che ci permette di soddisfare la stragrande maggioranza delle richieste, con particolare attenzione a chi abita nelle zone più distanti dai plessi scolastici. Il servizio per la scuola dell'infanzia è poi personalizzato, arrivando a fornire un servizio a domicilio nella frazione per la scuola più vicina».



«Da qualche anno manteniamo invariate la quote di iscrizione al servizio" precisa il Sindaco Paola Roma»: così come viene mantenuta la riduzione a favore dei figli a partire dal secondo, a conferma dell'attenzione dell'Amministrazione alle politiche a sostegno delle famiglie. L'utilizzo di mezzi e personale proprio permette poi di garantire, di concerto con l'Istituto Comprensivo, numerosi viaggi di istruzione, permettendo di aumentare l'offerta formativa senza gravare ulteriormente sui genitori.