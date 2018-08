Ginnastica antalgica per gli anziani di Ponte di Piave: apertura iscrizioni

PONTE DI PIAVE Anche per l’anno 2018/2019 il Comune di Ponte di Piave, in collaborazione con il “Gruppo Insieme Luciana e Mario” organizza le uscite settimanali al mercoledì presso la piscina termale di Bibione per un ciclo completo di ginnastica antalgica in piscina termale dal 28 settembre 2018 all’ 8 maggio 2019. “L’Amministrazione comunale –ha dichiarato il Sindaco Paola Roma– ha ritenuto di riproporre anche per la stagione 2018/2019 tale opportunità. Anche questo è un modo per i nostri anziani di fare prevenzione, prendersi cura della propria salute e di trascorrere un pomeriggio insieme”.

"Ringrazio – ha dichiarato l’Assessore ai servizi sociali Sante Morici – il Gruppo Insieme per la disponibilità data anche quest’anno. Si tratta di un servizio che ha il preciso scopo di migliorare la qualità della vita degli anziani , favorirne l’aggregazione e socializzazione in un contesto davvero piacevole”. Si ricorda che il termine per le iscrizioni scade il 12.09.2018.