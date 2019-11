Al via lavori di riasfaltatura sulla Pontebbana tra Lancenigo e Parè di Conegliano

Prosegue l’intervento avviato da Anas sulla pavimentazione della statale 13 “Pontebbana”, in provincia di Treviso. Per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione tra Lancenigo e Parè di Conegliano, sarà attivo il senso unico alternato in tratti saltuari da lunedì 25 novembre fino al 20 dicembre nella fascia oraria notturna 21:00 – 7:00, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Anas ha programmato l’avanzamento degli interventi di ripristino della pavimentazione anche lungo la statale 51 “di Alemagna” con lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione. Da lunedì 25 novembre e fino al 20 dicembre l’attività sarà avviata in tratti saltuari tra Conegliano e Fadalto . Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà attivo il senso unico alternato, esclusi i giorni festivi e prefestivi.