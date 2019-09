Borse di studio per studenti e laureati a Ponzano Veneto

«Al primo posto la famiglia recita il titolo del programma elettorale della lista Baseggio Sindaco ed il contenuto parla di sostegno a 360 gradi -spiega in un comunicato il sindaco Antonello Baseggio- Per questo motivo in questi giorni è stato pubblicato il bando per le borse di studio per le scuole secondarie di primo e secondo grado e per i neo laureati. Importanti risorse per un importante progetto da anni presente nel nostro comune, quello di aiutare le famiglie a sostenere le spese scolastiche ed anche spronare i ragazzi ad applicarsi per il loro bene e per la crescita dell'intera comunità».