Ponzano, Baseggio sotto accusa: «Imprese trascurate dal Comune»

Dopo oltre due mesi di emergenza Covid-19, cosa ha fatto l'Amministrazione ponzanese per andare incontro alle attività economiche del comune? A parte il rinvio al 15/10/2020 del versamento dell'imposta di soggiorno relativa al 2° trimestre 2020 che interessa le attività ricettive, per il resto nulla. Anzi la sensazione da parte dei commercianti, dei ristoratori, degli artigiani, degli albergatori, ecc. è quella di essere stati letteralmente trascurati. E pensare che sono i settori più colpiti, con pesanti ripercussioni negative di ordine economico che rischiano di trascinarsi nel tempo. L'intervento delle Istituzioni in aiuto di queste categorie è basilare e il Comune deve fare la sua parte! Questa Amministrazione continua a rimanere indolente e si trincera dietro la solita scusa delle risorse limitate in bilancio. Forse i Comuni limitrofi non sono nella stessa situazione? La Giunta non si deve vergognare a copiare quello che fanno gli altri, visto che i nostri assessori sono privi di idee e di intraprendenza oltre a fare confusione nelle competenze (chi segue all'atto pratico le attività produttive a Ponzano? Il vicesindaco Favaro o l'assessore Cenedese o il Sindaco stesso?).

Il gruppo consiliare Ponzano Civica ribadisce la necessità strategica di agire subito e suggerisce l'adozione dei seguenti provvedimenti:

a) quadruplicare il contributo previsto in bilancio per i Consorzi di Garanzia Fidi onde garantire il credito agevolato alle imprese;

b) utilizzare l'avanzo di amministrazione 2019 derivante dall'imposta di soggiorno per sostegno alle attività ricettive oberate dai nuovi costi per distanziamenti e sanificazione ( in parallelo con il credito d'imposta previsto dal Decreto Rilancio);

c) esonero del pagamento della Cosap fino al 31/12/2020 (in parallelo con il Decreto Rilancio che prevede l'esonero solo fino al 31/10/2020);

d) permettere per tutto il 2020 l'ampliamento dei plateatici o la richiesta di nuovi, tutto a titolo gratuito;

e) sospendere per tutto il 2020 la monetizzazione dei parcheggi;

f) concordare con Contarina una riduzione della Tassa Rifiuti;

g) provvedere a una riduzione per il 2021 dell'Imposta comunale sulla Pubblicità;

h) intervenire opportunamente per il rinvio o adattamento dell'IMU 2020.

Coraggio, si può!

Mario Sanson

Capogruppo consiliare "Sanson sindaco - Ponzano Civica"