Centri estivi, "Ponzano Children" riapre tra i primi in Veneto e in Italia

Riapre oggi, mercoledì, tra i primi in Veneto e a livello nazionale, dopo l’emergenza Covid-19 Ponzano Children, il Centro Infanzia nato per volontà del Gruppo Benetton con l’obiettivo di costruire un servizio educativo di eccellenza a favore del territorio e della comunità locale. Come previsto dall’ordinanza emessa dalla Regione Veneto, oggi il Centro ha accolto per i centri estivi i bambini dai 3 ai 6 anni di età.

«Abbiamo deciso di riaprire non appena ne abbiamo avuto la possibilità per dare in primis un segnale positivo, di vita, ma soprattutto per supportare genitori e bambini: perseguendo quell’obiettivo di responsabilità sociale che il Gruppo Benetton ha, pensavamo fosse doveroso aiutare le famiglie che si trovano in questo momento a lavorare in smart working, o a tornare in ufficio, e favorire la socializzazione dei bambini, dopo il lungo periodo di lockdown»: commenta Stefania Zanardo, Responsabile Centro Infanzia Ponzano Children.

Un rientro che ha visto il team del Centro lavorare intensamente, per garantire a bambini e genitori il rispetto di tutte le norme sanitarie e di sicurezza. «È stata predisposta un’are di triage, dove avvengono sanificazione delle mani e misurazione della temperatura sia per i bambini che per gli accompagnatori. Dopo questa prima fase, se la temperatura rilevata è inferiore ai 37.5 gradi, il bambino può essere accolto dalla sua insegnante. Sono stati giorni impegnativi, in cui abbiamo cercato di dare forma al Centro Infanzia tenendo conto della salute di tutti ma anche della felicità dei bambini -spiega la Zanardo, che continua- ogni insegnante gestirà gruppi di 5 bambini, creati considerando tantissime variabili al fine di agevolare le relazioni amicali dei piccoli».