Quasi 1100 gatti abbandonati nella Marca nel 2019, l'Enpa lancia l'allarme

Vista le imminenti festività Natalizie vale più che mai lo slogan: “Gli Amici non si comprano, si adottano dai canili/gattili”. Per tale motivo l’ENPA trevigiana ha organizzato per domenica 15 dicembre, la periodica “Liberitutti”. finalizzata all’adozione di cani e gatti trovatelli, che si terrà c/o il loro Rifugio di via Fossa, 5 a Ponzano. Nulla di più e di meglio, per gli ospiti del Rifugio, in questo periodo di gelo, che mette a dura prova la loro resistenza fisica, in particolare per i “vecchietti”, che trovare una famiglia che li accolga al tepore di un ambiente domestico. Già, perché, nonostante per i più bisognosi siano predisposte cucce con pedane termiche, il vero“calore” che può dare una famiglia non ha paragoni.

Dalle 10 alle 17 si potrà accedere alla struttura che terrà i cancelli aperti ininterrottamente per sette ore per dare modo ai trevigiani, e non solo, di poterla visitare, e visionare i numerosi simpatici ospiti in attesa di adozione. La speranza che nutre tutti i volontari dell’Associazione che prestano all’interno la loro opera è che molti “pelosi” possano varcare per sempre il cancello d’uscita per entrare in una accogliente casa, all’interno di una famiglia che li amerà per tutta la vita. Ovviamente la stessa speranza varrà anche per i numerosi gatti/gattini abbandonati ospiti del gattile coneglianese dell’Enpa, per l’occasione momentaneamente trasferiti al Rifugio, per essere adottati anch’essi.

Dall’inizio della gestione (gennaio 2014), dal rifugio dell’Enpa sono usciti, con la loro nuova famiglia 2.073 cani. Nel corso del 2019, a oggi, sono stati affidati 297 cani, mentre circa 160, sono attualmente presenti nella struttura in attesa d’adozione. Molto più drammatica è la situazione dell’abbandono dei gatti (per i quali ricordiamo che la normativa non prede alcuna struttura di accoglienza) dove, a oggi, l’Associazione ha accolto dalla strada 1084 gatti (140 in più rispetto allo scorso anno), la quasi totalità cuccioli, da poche ore di vita a qualche mese e affidati oltre 900. Durante la manifestazione, a coloro che adotteranno un cane/gatto, Almo Nature, nell'ambito dell'azione AdoptMe, donerà, un mese di pappe.

Nel corso della giornata il pubblico potrà intrattenersi con i volontari e approfittare di diversi servizi messi a loro disposizione:

· Squisito buffet vegano e vegetariano, aperitivo di benvenuto e bevande

· Visite guidate e interazione con i cani/gatti ospitati

· Mercatino oggettistica per le strenne natalizie: l’immancabile calendario 2020, libri, gadget,piante, magliette, accessori per cani e gatti ecc.

· Hand and Pow: originali creazioni interamente fatte a mano

· Raccolta cibo e materiale per i ns. cani del rifugio, i ns. gatti del gattile e i gatti delle colonie

· Supporto tecnico per la gestione del cane di casa e approccio per i bambini con i ns. educatori

· Verdura a Chilometro Zero, Miele Artigianale.