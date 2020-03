Terminati i lavori della nuova farmacia di Ponzano Veneto

Le Farmacie Trevigiane s.p.a. mandataria per il comune di Ponzano Veneto per la gestione della Farmacia Comunale di Ponzano ubicata in via Burlini ha terminato finalmente i lavori che permetteranno il trasferimento della stessa. Lo spostamento, che era stato concesso con la delibera di giunta del 17 ottobre del 2019, contiene anche l'investimento per il nuovo arredamento comprensivo di videosorveglianza, l'acquisto del arredo per l'ambulatorio galenico (per la preparazione dei farmaci) e inoltre il riammodernamento dei hardware e dei software.

«L'Amminustrazione inoltre con la delibera di Giunta ha permesso l'acquisto di nuovi apparati per l'auto analisi e la sostituzione del distributore automatico -spiega il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio- Il nuovo personale verrà formato in maniera adeguata per affrontare le nuove sfide che il comune di Ponzano e l'azienda Farmacie Trevigiana hanno deciso di affrontare tra le quali l'apertura dalle ore 8 alle ore 20 ad orario continuato. Ed il sabato dalle ore 8 alle 13».

Sarà dedicato uno spazio alla "Farmacia dei Servizi" con un possibile ambulatorio per i clienti/pazienti per offrire ulteriori servizi in via di definizione (come olter cardiaco, misurazione trigliceridi, emoglobina, colesterolo ecc). Con accordi in via di definizione potrebbe esserci la possibilità di avere la telemedicina in convenzione con dei centri medici. Una scommessa per risollevare il fatturato e quindi un investimento per le stesse casse comunali. La nuova locazione è spostata di poche centinaia di metri. Posta però ora in via principale e in prossimità di altre vie fi accesso .