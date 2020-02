Gatto bersagliato e sfigurato: choc a Merlengo

Un episodio di violenza gratuita sugli animali è accaduto in questi giorni a Ponzano, in via Volpago Nord, nella frazione di Merlengo, poco lontano dell'osteria "Al Baston". Un micio, Gualtiero il suo nome, è stato bersaglio di un proiettile, probabilmente sparato da una pistola o da un fucile ad aria compressa. Il gatto è stato ferito gravemente: il pallino di fatto ha centrato un occhio entrando nella testa, sfigurandogli il muso. I proprietari che lo hanno trovato sanguinante in giardino, dopo averlo portato all'ospedale veterinario si sono recati prima dai carabinieri per sporgere denuncia verso ignoti e poi dal sindaco per segnalare la cosa ed infine all'Enpa per un ulteriore denuncia .

«Mi trovo dunque a dover condannare tale episodio di inaudita crudeltà -spiega il sindaco Antonello Baseggio- e avvisare il colpevole che nulla sarà lasciato al caso ricordandogli che il maltrattamento degli animali è un reato penale. L'articolo 544 del codice penale recita infatti: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro". È un atto vergognoso per il quale spero ed esigo venga fatta giustizia».