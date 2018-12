Ponzano, via Santandrà riaperta al traffico entro Natale

Sono ripresi i lavori per ultimare il nuovo percorso ciclopedonale in via Santandrà a Ponzano Veneto. L'opera, che interessa 250 metri di tratto stradale tra la rotatoria di via Mazzini e l'intersezione con via Gagliardi, è stata a lungo rallentata dall'intervento di ENEL per l'interramento della linea elettrica, che ha fatto slittare di più di un mese il completamento del servizio. Il vicesindaco di Ponzano Veneto con delega ai Lavori Pubblici Renzo Trevisin afferma che i lavori stanno finalmente procedendo speditamente e assicura che, tempo permettendo, via Santandrà sarà riaperta entro Natale.

Grazie a questo intervento, verrà consegnato ai cittadini di Ponzano Veneto uno spazio ciclo-pedonale sicuro anche in questo tratto di strada, dando seguito al percorso che precede la rotatoria, già munito di banchine sicure per biciclette e pedoni. La nuova ciclopista rientra nella programmazione delle opere pubbliche volte ad incentivare la mobilità lenta e a mettere in sicurezza la viabilità ciclo-pedonale del territorio comunale. L'intervento, infatti, si muove nella direzione di creare un unico grande percorso pedalabile che attraversi i comuni di Volpago del Montello, Povegliano, Ponzano Veneto, Villorba e Treviso, così da favorire lo sviluppo di itinerari cicloturistici in tutta la zona, incoraggiando pratiche e comportamenti salutari per vivere il territorio.