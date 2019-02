Lutto a Ponzano per la scomparsa di "Mastro Caramel", aveva 72 anni

Lutto a Ponzano Veneto per la scomparsa di Mario Bianchin, mancato domenica scorsa all'età di 72 anni. Bianchin, conosciuto come "Mastro Caramel" era stato fondatore e titolare di un'importante azienda edile e si era poi dedicato al mosaico. Un passaggio, quello da muratore a vero e proprio artista, che gli ha permesso di emergere e conquistare importanti riconoscimenti. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì, alle 15 presso la chiesa di Paderno di Ponzano. Lascia la moglie Grazia, le figlie Cristina e Michela e tre nipoti.

Nell'agosto di due anni fa Bianchin era stato colpito da un ictus: si trovava in montagna con i nipoti. L'episodio lo segnò pesantemente e dopo il periodo di riabilitazione a Castelfranco fu costretto al ricovero presso l'istituto "Menegazzi" di Treviso. Così "Caramel" si presentava sul suo sito internet:

Salve mi chiamo Mario Bianchin conosciuto anche come "Mastro Caramel". Abito a Paderno di Ponzano Veneto in provincia di Treviso. Ho sempre lavorato come muratore e quindi sempre portato a lavori manuali, ho iniziato da autodidatta, facendo molti esperimenti alcuni andati a buon fine e altri no (che mi sono serviti come insegnamento per lavori futuri). Ancora oggi faccio qualche esperimento per inventrarmi nuovi oggetti; mi diletto a fare molti tipi di lavori anche perchč il terrazzo veneziano offre molte varianti. Eseguo lavori di fantasia personale o su commissione, sono presente in molte mostre artigianali del Veneto e non solo, (a volte risquotendo dei complimenti , con mia grande soddisfazione). Spero che i miei lavori vi piacciano, ricordo inoltre che tutti i lavori che vedrete sono realizzati artigianalmente e sono pezzi unici.