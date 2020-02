Scuola Gastaldo, Ponzano Civica attacca: «Sindaco immobile»

«Cosa ha fatto il Sindaco, nonchè Assessore all'Istruzione -attacca Mario Sanson, capogruppo Lista "Sanson Sindaco - Ponzano Civica"- per risolvere il problema della paventata soppressione della prima classe elementare delle scuole Gastaldo per il 2020/2021? Perchè non si sono perseguite tutte quelle azioni che avrebbero portato a una soluzione positiva, visto che anche negli scorsi anni esisteva questa problematica ma veniva affrontata per tempo e risolta? Perchè l'incontro con le famiglie, peraltro organizzato dalla Dirigente Scolastica, si è svolto solo lunedì scorso a ridosso della scadenza ultima (20 febbraio) di presentazione al MIUR delle liste delle classi? E' chiara la volontà di questa Amministrazione di accettare lo status quo e di non promuovere alcuna iniziativa concreta, di rimanere immobile insomma».

«I Consiglieri di Ponzano Civica -continua Sanson- avevano tentato di dare la propria disponibilità a collaborare, ma invano! E' necessario convincere almeno 3 famiglie a portare il proprio bambino alla Gastaldo per raggiungere quota 15 e tenere in vita la prima classe! Invitiamo caldamente l'Amministrazione comunale ad agevolare questa operazione rendendo gratuito il trasporto scolastico per quella Scuola che, ricordiamo, propone un'offerta formativa all'avanguardia fra cui il progetto Erasmus. Considerato il maggior introito derivante dall'Irpef comunale (deciso da questa Amministrazione), ci sarà uno straccio di risorsa da impegnare per questo motivo? Il motto del sindaco durante la campagna elettorale non è sempre stato "la famiglia al primo posto"?!? Coraggio allora, muoviamoci subito!».